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Haberler Spor Kırkpınar’da başpehlivan belli oldu

’da başpehlivan belli oldu

. Tarihi Yağlı Güreşleri'nin finalinde 'u yenen , başpehlivan oldu.

Kırkpınar’da başpehlivan belli oldu

11.07.2021, 18:21 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021, 18:44

Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşen başpehlivan yarı final güreşlerinde Ali Gürbüz, Orhan Okulu'yu yendi. Bir diğer başpehlivan İsmail Koç da, Faruk Akkoyun'u mağlup etti.



Erken final heyecanının yaşandığı yarı final güreşlerinde, rakiplerini yenen başpehlivan Gürbüz ve Koç, ilerleyen saatlerde şampiyonluk için kıran kırana mücadele gerçekleştirecek.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

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