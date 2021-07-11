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Haberler Spor Manisa FK Özgür’ü aldı

Özgür’ü aldı

Manisa FK Özgür’ü aldı

11.7.2021

TFF 1. Lig'de ilk kez mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, Denizlispor'dan ayrılan Özgür Çek'i kadrosuna kattı. 2 yıllık sözleşme imzalayan Özgür Çek, "Manisa FK'nın hedeflerine katkı sağlamak için buradayım" dedi. 30 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon Denizlispor'da 7 maça çıktı. Pendikspor altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan Özgür, kiralık olarak Ankaraspor ve MKE Ankaragücü formalarını giydi. 2011-12 ve 2012-13 futbol sezonlarını Fenerbahçe'de geçiren tecrübeli oyuncu, daha sonra Eskişehirspor, Alanya, Ç.Rize ve Kasımpaşa'da görev aldı.
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