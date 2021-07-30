Buse Naz Çakıroğlu boksta çeyrek finalde

Boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı. Kokugikan Arena'da son 16 turunda Buse Naz, Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yla karşılaştı. 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta istediği oyunu sergileyemedi ve 5 hakemin 4'ü Özbek sporcuya yüksek puan verdi. İkinci rauntta daha agresif oynayan Buse Naz, bu sefer 5 hakemin 3'ünün puanını elde etti. Büyük heyecana sahne olan son rauntta Buse Naz, 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final maçında 1 Ağustos Pazar günü TSİ 05.00'da Taylandlı boksör Jutamas Jitpong ile karşılaşacak. Çakıroğlu bu maçı kazanması halinde ise adını yarı finale yazdıracak.