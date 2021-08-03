2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde erkekler çekiç atmada Eşref Apak finale kaldı, Özkan Baltacı ise elendi. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen elemelerde Eşref Apak, 76.76 metrelik atışıyla serisinde 4. oldu. Toplam 12 atletin tur atlayacağı elemelerde genel sıralamada 8. olan Eşref Apak, adını finale yazdırdı. Üst üste 5. olimpiyatına katılan ve 2004'te bronz madalya kazanan 38 yaşındaki atletin madalya mücadelesi yarın TSİ 14.30'da başlayacak. Çekiç atmada mücadele eden diğer milli sporcumuz Özkan Baltacı ise 63.63 metrelik derecesiyle elemeleri geçemedi ve olimpiyatlara veda etti.