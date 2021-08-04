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Haberler Spor Kuşadasıspor’dan Yakup Alkan atağı

Kuşadasıspor’dan Yakup Alkan atağı

Kuşadasıspor’dan Yakup Alkan atağı

4.8.2021

3. Lig 2. Grup temsilcisi Kuşadasıspor, Ceyhanspor ile anlaşan ancak yollarını ayıran tecrübeli santrafor Yakup Alkan'ı gündemine aldı. Ligde iyi bir kadro kurmak isteyen Ada'nın, Ceyhan yönetimiyle yaşanan sıkıntılar nedeniyle Adana ekibine veda eden deneyimli santraforu renklerine bağlamak istediği ve 29 yaşındaki golcüyle temasa geçtiği öğrenildi. Futbola Kartal Belediye altyapısında başlayan Yakup, Çekmeköy, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor, Menemen Belediyespor, Çorum Belediyespor, Yeni Orduspor, Diyarbekirspor, Çorumspor, Kocaelispor ve son olarak Fethiyespor formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Fetihye'de 31 maça çıkan Yakup, 14 gol atma başarısı gösterdi. Yakup'un kariyerinde 229 maçta 114 golü bulunuyor.

■ İHSAN KARATAŞ

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