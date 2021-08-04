Su topunda Kadınlar Türkiye Kupası maçları yarın İzmir'de başlayacak

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yenilenen Celal Atik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek müsabakalarda, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yeşilyurt, Adana Kurtuluş, Nevşehir ve Kayseri Elit takımları da mücadele edecek.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak organizasyon, 8 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübünün su sporlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Egeli, "Kültürpark'taki havuzun yenilenmesinin ardından ilk kez bir resmi turnuvaya ev sahipliği yapacağımız için mutluyuz. Bu havuz sayesinde İzmir'de ilk kez bir Türkiye Kupası düzenlenecek. Hemen ardından ise 9-12 Ağustos tarihlerinde kızlarda 15 Yaş Altı Federasyon Kupası'na ev sahipliği yapacağız." İfadelerini kullandı.