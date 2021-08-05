Efe Binici Nazilli’de

2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, Süper Lig ekibi Göztepe'nin genç yıldızı Efe Binici'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni sezonda 2. Lig'de iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Siyah İnciler, hücum oyuncusu Efe'yle sözleşme imzaladı. 2001 Aydın doğumlu olan merkez orta saha oyuncusu, Koçarlı Belediyespor'da futbola başladı. Aydınspor 1923 altyapısında görev yapan, 2018'de Göztepe'ye transfer olan Efe Binici, Göztepe U-19 takımında parladı ve profesyonel imzayı attı. Genç oyuncu, kariyerinde 48 karşılaşmaya çıktı, 18 gol attı, 16 da asist yaptı.

■ ÜMİT YÖNEY