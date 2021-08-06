Sivas, son nefeste

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Gürcistan ekikbi Dinamo Batumi ile karşılaştı. Yiğidolar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve rövanş için avantaj elde etti. 10. dakikada Altunashvili'nin pasında Flamarion, kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldı. Son anda kademeye giren Goutas, tehlikeyi uzaklaştırdı. 18'de Yatabare'nin pasında Fajr'ın vuruşu yandan auta çıktı ve ilk yarı golsüz tamamlandı. 54'de Dinamo Batumi'nin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşta Mamuchashvili yerden sert bir şutla topu ağlara yolladı. 1-0. 75'de Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin ortasına Leke James yükseldi ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1. 90+5'de Sivasspor atağında Fajr'ın ortasına arkada direkte Kayode kafayı vurdu. Kaleciden dönen topu yine Kayode tamamladı ve skoru belirledi. 1-2.