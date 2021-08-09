Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.00'de başlayacak.
Hakem gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Slovenya'nın Domzale ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.00'de başlayacak.
UEFA'dan hakem gözlemcisi Ersoy'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.