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Haberler Spor UEFA'dan hakem gözlemcisi Ersoy'a görev

UEFA'dan hakem gözlemcisi Ersoy'a görev

Hakem gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Slovenya'nın Domzale ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacak.

UEFA'dan hakem gözlemcisi Ersoy'a görev

09.08.2021, 17:24

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

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