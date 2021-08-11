Kartal durmuyor

Yeni sezonda üç kulvarda yarışacak olan Beşiktaş golcüsünü arıyor. Mevcut kadrosunda forvet kalmayan İstanbul ekibi Luuk de Jong ve Diego Costa'ya son teklifini iletti ve beklemeye başladı. İngiliz basınından ise yeni bir haber gündeme bomba gibi düştü. Yapılan habere göre Beşiktaş, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Alınan bilgilere göre İngiliz ekibinin sürekli kiralık olarak gönderdiği futbolcu da Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.



KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

Siyah-beyazlıların, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bedelle kadrosuna katması bekleniyor. Öte yandan Kartal, mali açıdan zor günler geçiren Barcelona'nın yıldız savunmacısı Umtiti'ye talip oldu. İki yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu opsiyonlu olarak kiralamak isteyen yönetimin teklifini Katalan kurmaylar değerlendirmeye aldı. Umtiti de yarışmacı bir takıma transfer olmak istediğini açıklamıştı. Umtiti, kariyerinde 302 maça çıkarken 7 gol atıp 4 de asist yaptı.