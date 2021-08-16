Gerd Müller’i kaybettik

Alman futbolunun efsane ismi 75 yaşında yaşamını yitirdi

Futbol dünyasının efsane isimlerinden Gerd Müller, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Bayern Münih Kulübü, Alman futbolunun efsane golcülerinden Müller'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Attığı gollerden dolayı "Bombacı" lakabı takılan Gerd Müller, 1963-1981 yıllarında Almanya'nın 1861 Nördlingen ve Bayern Münih ile ABD'nin Fort Lauderdale Strikers takımlarında forma giymişti.



KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Müller, efsanesi haline geldiği B.Münih'te 607 maça çıkıp 566 gol kaydetmişti. Oynadığı döneme damga vuran Müller, 7 kez gol kralı olduğu Almanya 1. Futbol Ligi tarihinde 365 golle en skorer oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor. Bayern Münih'te dörder lig ve Almanya Kupası, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası zaferi elde eden Müller, 1970'te Altın Top ödülünü kazandı.