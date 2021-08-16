Turgutluspor’da Rıdvan tamam

Kasaba, Derince’de forma giyen eski oyuncusunu kadroya kattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdüren Turgutluspor, Belediye Derincespor'dan altyapısında yetişen eski oyuncusu Rıdvan Aykan'la anlaştı. Kırmızı-siyahlıların altyapısında yetişip profesyonel olduktan sonra Aydınspor, Torbalıspor, Evrensekispor, Aydınspor 1923, Bergama Bld, Denizli BŞB, Cizrespor, Menemen, Kütahyaspor, Aliağa FK, Kartalspor, Gölcükspor ve son olarak Derince Belediye formalarını giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, başkan Taner Kestaneci'nin katıldığı törenle sözleşme imzalayıp yuvaya döndü. Rıdvan, "Bu arma ve forma benim için çok kutsal. Çünkü memleketinin takımında oynamak çok başka bir duygu. Bu şehir için yeniden mücadele etmek beni heyecanlandırıyor. Bu forma için sonuna kadar mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.