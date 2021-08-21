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Uşaklı karateci Süleyman Aydemir, Avrupa şampiyonu oldu

Uşaklı karateci Süleyman Aydemir, Finlandiya’da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonasında şampiyon oldu. inalde Hollandalı sporcu Ricardo Fraken’i 6-1 gibi üstün bir skorla yenen Uşaklı sporcu Aydemir, kariyerinde ilk şampiyonluğunu kazandı.