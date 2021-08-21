Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Avrupa Karete Şampiyonası'nda mücadele eden Süleyman Aydemir, İlk turda Polonyalı Krystian Krajnik'i bitime 29 saniye kala 9-0 teknik üstünlükle yenen Aydemir, ikinci turda Letonyalı Druva Martins'i 5-0 hakem kararıyla geçti. Çeyrek finaldeki rakibi Avusturyalı Armin Selimovic maça çıkmayınca otomatikman son dörde kalan Aydemir, yarı final maçında Vladislav Vakarelov'u 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde Hollandalı sporcu Ricardo Fraken'i 6-1 gibi üstün bir skorla yenen Uşaklı sporcu Aydemir, kariyerinde ilk şampiyonluğunu kazandı.
Uşaklı karateci Süleyman Aydemir, Avrupa şampiyonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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