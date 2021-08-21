  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Uşaklı karateci Süleyman Aydemir, Avrupa şampiyonu oldu

Uşaklı karateci Süleyman Aydemir, Avrupa şampiyonu oldu

Uşaklı karateci Süleyman Aydemir, Finlandiya’da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonasında şampiyon oldu. inalde Hollandalı sporcu Ricardo Fraken’i 6-1 gibi üstün bir skorla yenen Uşaklı sporcu Aydemir, kariyerinde ilk şampiyonluğunu kazandı.

Uşaklı karateci Süleyman Aydemir, Avrupa şampiyonu oldu
İHA

21.08.2021, 18:49

Finlandiya'da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Avrupa Karete Şampiyonası'nda mücadele eden Süleyman Aydemir, İlk turda Polonyalı Krystian Krajnik'i bitime 29 saniye kala 9-0 teknik üstünlükle yenen Aydemir, ikinci turda Letonyalı Druva Martins'i 5-0 hakem kararıyla geçti. Çeyrek finaldeki rakibi Avusturyalı Armin Selimovic maça çıkmayınca otomatikman son dörde kalan Aydemir, yarı final maçında Vladislav Vakarelov'u 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde Hollandalı sporcu Ricardo Fraken'i 6-1 gibi üstün bir skorla yenen Uşaklı sporcu Aydemir, kariyerinde ilk şampiyonluğunu kazandı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşaklı karateci Süleyman Aydemir, Avrupa şampiyonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.