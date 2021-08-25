Pınar KSK tam kadro

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenmanlarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sürdüren Pınar Karşıyaka, 2 sezondur takımda görev yapıp sözleşme yenileyen Amath M'Baye'nin de İzmir'e gelmesiyle kadroyu tamamladı. Korona virüs pandemisi nedeniyle hazırlık döneminde uzun süreli kamplar yapmayacak Kaf-Kaf, Karadağ'da özel turnuvaya katılacak. Yeşil-kırmızılı ekip, 9-11 Eylül tarihleri arasında ligdeki rakipleri Petkimspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in katılımıyla Ege Cup'ta boy gösterdikten sonra geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak.

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