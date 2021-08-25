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Haberler Spor Pınar KSK tam kadro

Pınar KSK tam kadro

Pınar KSK tam kadro

25.8.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenmanlarını Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sürdüren Pınar Karşıyaka, 2 sezondur takımda görev yapıp sözleşme yenileyen Amath M'Baye'nin de İzmir'e gelmesiyle kadroyu tamamladı. Korona virüs pandemisi nedeniyle hazırlık döneminde uzun süreli kamplar yapmayacak Kaf-Kaf, Karadağ'da özel turnuvaya katılacak. Yeşil-kırmızılı ekip, 9-11 Eylül tarihleri arasında ligdeki rakipleri Petkimspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in katılımıyla Ege Cup'ta boy gösterdikten sonra geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak.
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