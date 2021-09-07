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Haberler Spor Hollanda- Türkiye I CANLI ANLATIM

Hollanda- Türkiye I CANLI ANLATIM

A Millilerimiz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile karşılaşıyor. Hollanda-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç başladı.

Hollanda- Türkiye I CANLI ANLATIM

07.09.2021, 21:44

STAT: JOHAN CRUYFF ARENA

HAKEMLER: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)

HOLLANDA: Bijlow, Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries, Klaassen, De Jong, Wijnaldum, Bergwjin, Berghuis, Depay

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

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