Hollanda- Türkiye I CANLI ANLATIM

STAT: JOHAN CRUYFF ARENA
HAKEMLER: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)
HOLLANDA: Bijlow, Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries, Klaassen, De Jong, Wijnaldum, Bergwjin, Berghuis, Depay
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
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