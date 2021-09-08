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Haberler Spor Efeler’in rakibi Finlandiya

Efeler’in rakibi Finlandiya

Efeler’in rakibi Finlandiya

8.9.2021

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında bugün Finlandiya ile karşılaşacak. Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. "Filenin Efeleri" grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek 8'li finallere kalmayı garantileyen "Filenin Efeleri", son müsabakasında ise Hollanda'ya yenildi.

ÇAPRAZ EŞLEŞME YAPILACAK
Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Türkiye, bu turda çapraz eşleşme usulüne göre A Grubu'ndan bir takım ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.

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