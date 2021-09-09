Turgutluspor’da iki transfer daha

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta deplasmanda Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Turgutluspor son gün çifte transfere imza attı. Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa'dan 21 yaşındaki sol bek Berk Çetin'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katarken, Almanya'nın Wuppertaler SV takımından 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Osman Gençal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza sonrası konuşan Berk, "Burada olduğum için çok mutluyum. Hedefleri olan bir camiaya geldim. Takımımın başarısına katkıda bulunmak için canla başla mücadele edip, bana güvenen insanları mutlu etmek için elimden geleni yapacağım" dedi. Burak ise, "Hedefleri olan bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

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