Büyük Altay’dan büyük hamle

Süper Lig'in iddialı ekibi Altay, Türkiye'nin önde gelen kripto para platformu Icrypex'le büyük bir işbirliği gerçekleştirdi. Altay ve Icrypex ile birlikte hayata geçirdiği Altay Fan Token projesinin tanıtımını dün İstanbul'da yaptı. Çırağan Sarayı'ndaki dev organizasyona Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Icrypex CEO'su Gökalp İçer'in yanı sıra Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Icrypex Genel Müdürü Ezgi İçer, siyah-beyazlı yönetim ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Melih Gümüşbıçak'ın sunuculuğunu yaptığı toplantıda Icrypex teknolojisi ve Altay tarihi barkovizyon eşliğinde ekranlara yansıtıldı. Icrypex CEO'su Gökalp İçer, Altay Fan Token projesinden kulübe ilk yıl 80 milyon TL gelir sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Organizasyonun tanıtımında çok heyecanlı olduklarını belirten Gökalp İçer, "Icrypex genç bir şirket. 2018 yılının nisan ayında kuruldu. 150 kişilik bir ekibimiz var. Halka açık 2 tane şirketin ortak olduğu şirketiz. Nihayet bir İzmirli, bir Alsancaklı olarak Altay'la iş birliği yapmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Toplamda 191 milyon 400 bin adet Altay Fan Token çıkacağını belirten Gökalp İçer, "Bunu birkaç parti satış stratejisiyle satmayı düşünüyoruz. Haftaya pazartesi günü ön satışı başlayacak" diye konuştu. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Altay'ın tarihine yakışır en büyük anlaşmalarından birini imzalıyoruz. Altay Token ile kulübümüze 25 yıllık, belki daha ileri vadeli bir gelir modeli yaratmak istedik. Kulübün marka değerini yükseltmeyi, dijital mecraların daha akılcı kullanılmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

"71 MİLYONU İLK YIL ARZ OLACAK"

ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer, "191 milyon 400 bin adet tokenın 71 milyonu ilk yıl arz olacak. 23.7 milyon TL'lik ön satış ön görüyoruz. Gelecek hafta 44 milyon token 1 TL'den halka arz edilecek. Toplam ulaştığımız değerleme 18 ile 22 milyon Euro. İlk yıl minimum 80 milyon TL civarında bir gelir öngörüyoruz" dedi.

"KRİPTO PARAYLA PRİM ÖDEYEBİLİRİZ"

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da Icrypex'le artık bir aile olduklarını, dijital mecrada her noktada birlikte ilerleyeceklerini dile getirip, "İleride Mustafa hocamız onay verirse futbolculara kripto parayla prim ödemesi yapabiliriz" dedi. Mustafa Denizli ise maç primlerinin kısa vadeli olduğunu söyleyip şampiyonluk primlerinin kriptoyla yapılabileceğini belirtti. Denizli'nin kendisi prim almadığı için bunun dışında olduğunu belirtmesi salonda gülüşmelere neden oldu.

'TRANSFERLER MALİ AÇIDAN YÜK OLMADI'

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kulübün dünkü anlaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Denizli, transfer döneminin 1-2 oyuncu hariç iyi geçtiğini aktararak yeni katılan futbolcuların kulübe mali açıdan yük olmadığını ifade etti. Tecrübeli hoca "Dışarıdan 9 futbolcu kardeşimizi aramıza kattık. Bunların maliyetleri Altay'ı hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek şekildedir. En yüksek transferimiz kalecimiz oldu. O kendisine yaptığımız ödemenin kat kat fazlasını herhangi bir transferde bize kazandırır. Harcadığımız 2 aylık süreç final maçından sonra bizim televizyon karşısında Güney Amerika, Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'dan baktığımız futbolcularla düşüncelerimizde yanılmadığımızı gördük" dedi.