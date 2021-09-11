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Haberler Spor Lionel Messi Pele’yi geçti

Lionel Messi Pele’yi geçti

Lionel Messi Pele’yi geçti

11.9.2021

Yaz transfer döneminde çocukluğundan bu yana forma giydiği Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, tarihi bir geceyi geride bıraktı. Yıldız futbolcu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Bolivya'yı 3-0 yendiği maçta yendiği maçta hat-trick yaparak yeni bir rekora imza attı.

Dünya yıldızı attığı 3 golle 79 gole ulaştı ve 77 gollü futbol efsanesi Pele'yi geride bırakarak Güney Amerika tarihinin milli takımlardaki en golcü futbolcusu oldu. Messi ve Pele'yi 69 golle Neymar takip ediyor. Barcelona'dan ayrılırken düzenlediği basın toplantısında üzüntüden ağlayak Lionel Messi, Bolivya maçı sonrasında ise mutluluk gözyaşları döktü.

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