Manisa FK Erzurum’a teslim oldu

Manisa FK, TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde sahasında Erzurumspor BŞB'ye 1-0 mağlup olarak, hayal kırıklığı yaşattı. 7. dakikada Anıl'ın az farkla auta gitti. 11'de Orgill düzeltti, Nizamettin'in şutundan sonuç gelmedi. 24'te Mücahit'in doldurduğu topu Mustafa Yumlu indirdi, karambolde Emircan'ın vuruşunu kaleci Muhammed Birkan çeldi, boştaki topu Mustafa Yumlu tamamladı: 0-1. 39'da Orgill karşı karşıya topa vuramadı, mutlak gol kaçtı. 45+2. dakikada Sertaç'ın düzelttiği topu Sousa plaseledi, meşin yuvarlak auta gitti, yüzde yüzlük gol kaçtı. Devre 1-0 Erzurum BŞB üstünlüğüyle sona erdi.

ATAKLAR SONUÇ VERMEDİ

56. dakikada Sertaç'ın köşe atışında Erhan'ın kafa vuruşu auta gitti. 70'te Olanare kendi getirdiği topta iyi döndü, plasesi auta çıktı. 72'de Mehmet, 73'te Hakan kaleyi yokladı, sonuç gelmedi.

74'te Mücahit'in sert şutu kaleci Muhammed Birkan'da kaldı. 84'te Hakan iyi getirdi pasında Kemal'in vuruşu defanstan sekti, Kouter bir kez daha kaleye gönderdi, yine savunma gole izin vermedi. 90+4. dakikada Novikovas harika vurdu, kalevi Muhammed Birkan mükemmel çıkardı. 90+6'da Kouter kötü vurdu, Manisa FK sahasında 1-0 yenildi.

ERKAN SÖZERİ'YE KIRMIZI KART ÇIKTI

Maçın 29. dakikasında Mustafa Akbaş'ın sakatlığı sonrası oyuncusunun yanına gelen ve durumunu merak eden Erzurumspor BŞB Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hakem Onur Özütoprak'tan uyarı aldı. Yerine dönmeyen ve oyuncusunun yanında kalan Sözeri, hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi. Teknik patron Erkan Sözeri, uzun süre hakeme itiraz etti.

SERKAN ÖZBALTA'DAN SAHA İÇİNDE TOPLANTI

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 30. dakikada hakemin verdiği su molası esnasında takımını toplayarak saha içinde mini bir toplantı yaptı. Oyuncularından daha sakin olmalarını isteyen Özbalta, futbolcuların yerlerinde sihirli dokunuşlar yaptı, ancak yenilgiyi önleyemedi.■ KENAN MOLLA

MINI YORUM / HAYRİ ÜLGEN

Dersini çalısmamıs

DÜN akşam Akhisar'da müthiş bir maç vardı. İki takım da çok gergindi, çok stresliydi. Ben sezon başından bu yana Manisa FK'nın bu kadar yanlış oynadığını görmedim. Teknik direktör Serkan Özbalta demek ki Erzurumspor'u iyi analiz edememiş. Çünkü Erzurumspor son iki maçı kazandığında ayağa çok iyi top yapan, defanstan Mustafa Yumlu'yu çıkartarak gol arayan bir takımdı ve son iki maçta da başarılı oldu. Ama gördüm ki Manisa FK bunun önlemini almadığı gibi, hücumda da çoğalamadı. Tamam, Erzurumspor iyi pres yaptı, iyi kapandı ama Manisa takımı bu değil. Böyle oynamamalıydı. Bu maç, Manisa FK için çok önemliydi. Çünkü rakibiyle oynadığı için 6 puanlık maçtı. Oyuna gelince, ben Manisa'nın bu kadar hücumda pasif kaldığını ilk defa gördüm. Bu mağlubiyet herhalde hem Serkan Özbalta hem futbolcular için iyi bir ders olmuştur. Rakip Erzurumspor sert oynayarak hem rakibini bozdu hem golünü attı hem de maçı koparıp aldı. Demek ki tecrübe böyle... Hakem Onur Öztoprak ise mücadelenin önüne geçerek maçın kontrolünü kaybetti. Yıllardır bu ligde maç yönetiyor ama hala düdüğü ile bir otorite sağlayamıyor. Eğer bu kadar tartışma çıktıysa bunun baş sorumlusu hakem Onur Öztoprak'tır.