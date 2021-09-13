Akhisar’ın rakibi Buca

2. Lig Beyaz Grup'ta sezona deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle başlayan Akhisarspor, pazartesi mesaisinde 2. Lig'in yeni ekibi Bucaspor 1928'i konuk edecek. Akhisar Spor Toto Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelenin hakemi Sait Tuzcu. Süper Lig'den 2 yıl içinde 2. Lig'e düşen Akigo, son olarak 2009- 2010 sezonunda mücadele ettiği bu ligde 11 sene sonra yeniden sahne alırken, transfer yasağı nedeniyle gençleriyle maçlara çıkıyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları batı kapalı tribün 40, doğu maraton 7 ve güney kale arkası 3 TL olarak belirlendi.

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