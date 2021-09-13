F.Bahçe takıldı

FENERBAHÇE Sivas ile yenişemedi ve bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı: 1-1. 23'te Gustavo'dan aldığı pasla sol taraftan ceza sahasına giren Rossi'nin son çizgiye inmeden kale önüne çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Oluşan büyük karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Bright Osayi-Samuel'in altıpastan vuruşu ise ağlara gitti: 1-0.



YOĞUN BASKI SONUÇ GETİRMEDİ

42'DE Luiz Gustavo'nun geri pasında kaleci Altay topu uzaklaştırmak isterken araya Pedro Henrique girdi. Henrique, topu kontrol etmek isteyen Altay'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Halis Özkahya oyunu devam ettirse de daha sonra VAR uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. 45'te Pedro Henrique, topu filelere gönderdi: 1-1. 69'da Osayi'nin rakiplerini geçerek ceza yayı gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Muammer'de kaldı. 86'da Szalai'nin ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Muammer son anda tokatlayarak oyun alanına çeldi. Maç 1-1 sona erdi.

PEREİRA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligin 3. haftasında Altay karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Szalai ile Valencia'ya yedek kulübesinde yer verdi. Bu maça 11'de başlayan oyunculardan Nazım Sangare, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ise sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Portekizli teknik adam, Sivasspor karşısında bu 5 oyuncunun yerine Serdar, Zajc, Rossi, Mesut ve Berisha'ya görev verdi.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçe taraftarı, pandemi koşulları nedeniyle izin verilen kısımları hınca hınç doldururken takımlarına maç boyunca büyük destek verdiler. F.Bahçeli seyirciler, karşılaşmadan önce teknik direktör Vitor Pereira'ya büyük destek verdi. Sarı-lacivertli futbolseverlerin sevgi gösterilerine kayıtsız kalmayan Portekizli teknik adam, tribünlere yönelerek taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

KANARYA AĞIR YARALI

Fenerbahçe, Sivasspor önünde üst üste sakatlık şoku yaşadı. Sarı-lacivertlilerde 20. dakikada Tisserand birden kendi yerine bıraktı ve oyuna devam edemedi. Tisserand'ın yerine oyuna Atilla Szalai girdi. İkinci yarıda ise 1 dakika içinde üç sakatlık yaşandı. 59'da oyuna giren İrfan Can Kahveci, girdiği bir pozisyon sonrası sakatlık yaşadı. Onun tedavisi sürerken önce Samuel sonrasında ise Serdar sakatlık yaşadı. İrfan oyuna devam edemezken 71'de yerini yeni transfer Max Meyer'e bıraktı. Serdar ise oyuna devam etti. Ancak yıldız savunmacı daha sonra oyundan çıktı. Ancak Fenerbahçe, daha önce oyunu 3 kez durdurduğu için oyuncu değişikliği yapamadı.