Şampiyon yurda döndü

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı alan Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü. Polonya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesine, burada coşkulu karşılama yapıldı. Çok sayıda basın mensubu, yetkililer ve sporcu ailelerinin yanı sıra yüzlerce kişi havalimanında karşılama için hazır bulundu. Çiçekler ve alkışlarla karşılanan kafileye bando takımı da eşlik etti. Sporcuların çıkış anında konfetiler patlatılırken, oyuncuların mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Marş, slogan ve bayraklarla sevgi gösterileri yapılan futbolcular, daha sonra kendileri için hazır bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "İşte aradığımız mutluluk bu. Çocuklara değer verilsin ki, onlar da yaptıkları işin değerini anlasın. İnanmak budur, başarmak budur" dedi. Kaptan Bülent Çetin ise, "Dünya Kupası'nı da inşallah kaldıracağız" şeklinde konuştu.

MİLLİLERE UÇAKTA ANONS SÜRPRİZ

AMPUTE Futbol Milli Takımımız, şampiyonluğun ardından Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye döndü. 2. Pilot Selahattin Yılmaz, uçakta bulunan milli takım teknik heyetini ve futbolcularını "hoş geldiniz" diyerek karşıladı. Uçuş hakkında bilgi veren Yılmaz, yaptığı anonsta, "Değerli hocamız Osman Çakmak'ı ve tüm takımımızı kutluyorum. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve kazandığınız şampiyonluk için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim" dedi. Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular da bu anonsa alkışlarla karşılık verdi.



MİLLİLERE UÇAKTA ANONS SÜRPRİZİ

AMPUTE Futbol Milli Takımımız, şampiyonluğun ardından Türk Hava Yolları uçağıyla Türkiye'ye döndü. 2. Pilot Selahattin Yılmaz, uçakta bulunan milli takım teknik heyetini ve futbolcularını "hoş geldiniz" diyerek karşıladı. Uçuş hakkında bilgi veren Yılmaz, yaptığı anonsta, "Değerli hocamız Osman Çakmak'ı ve tüm takımımızı kutluyorum. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve kazandığınız şampiyonluk için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim" dedi. Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular da bu anonsa alkışlarla karşılık verdi.