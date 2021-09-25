G.Saray’dan golcü atağı

Sarı-kırmızılılar Sturm Graz’ın yıldızı Kelvin Yeboah ve Kopenhag’tan Wind’i takibe aldı

G.Saray'da hücumdaki sıkıntı dikkat çekiyor. Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'nin formsuzluğu sebebiyle Ocak ayında bu bölgeye takviye düşünen sarı-kırmızılılar Avusturya Ligi'nde mücadele eden Sturm Graz'ın yıldızı Kelvin Yeboah'ı yakın takibe aldı. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun başarılı performansı Avrupa'daki birçok kulüp gibi G.Saray'ın da dikkatini çekti. Avusturya Ligi'nde 8 maçta 6 gol atan ve Avrupa Kupaları da gündeme alındığında 13 maçta 9 gole ulaşan İtalyan yıldız için kiralık formülü de masaya yatırılacak.



JONAS WİND DE GÜNDEME GELDİ

Kopenhag forması giyen Jonas Wind'in de Aslan'ın radarında olduğu bilinirken 22 yaşındaki oyuncu da Danimarka Ligi'ne 8 maçta 4 gol ve 2 asistle başladı. Tüm kulvarlarda 15 maçta 7 gol 4 asist yaptı. Cim Bom'un devre arasında bu iki yıldızdan birini renklerine bağlaması bekleniyor.