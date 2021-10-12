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Haberler Spor Filede derbi heyecanı

Filede derbi heyecanı

Filede derbi heyecanı

12.10.2021

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit bugün VakıfBank'ı konuk edecek. Mücadele saat 18:00'de, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Ev sahibi ekip, Nilüfer Belediyespor deplasmanının hemen ardından derbi hazırlıklarına başladı. VakıfBank maçı öncesi görüşlerini paylaşan kaptan Tijana Boskovic, "Ligin ilk derbisine çıkacağız ve kendi evimizde uzun zaman sonra seyircimiz karşısında oynayacağız. Maçın başından sonuna kadar kontrolü elimizde tutmaya çalışacağız. Taraftarlarımızı desteğe çağırıyorum" dedi.
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