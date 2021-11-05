A Milli Takım’ın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takım'ımızın, Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu belli oldu. Ay-yıldızlılarda Ersin Destanoğlu, ilk kez kadroya çağrıldı.

Aday kadroda şu oyuncular bulunuyor:

ERSİN DESTANOGLU

SİNAN BOLAT

ABDÜLKADİR ÖMÜR

UĞURCAN ÇAKIR

CENGIZ ÖNDER

BERAT ÖZDEMIR

BERKAN KUTLU

ZEKI CELİK

ORKUN KÖKCÜ

MERT MÜLDÜR

OZAN TUFAN

CAĞLAR SÖYÜNCÜ

TAYLAN ANTALYALI

KAAN AYHAN

HAKAN CALHANOĞLU

MERİH DEMİRAL

KEREM AKTÜRKOĞLU

OZAN KABAK

BURAK YILMAZ

CANER ERKİN

HALİL DERVISOĞLU

RIDVAN YILMAZ

KENAN KARAMAN

SERDAR DURSUN