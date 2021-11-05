A Milli Futbol Takım'ımızın, Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosu belli oldu. Ay-yıldızlılarda Ersin Destanoğlu, ilk kez kadroya çağrıldı.
Aday kadroda şu oyuncular bulunuyor:
ERSİN DESTANOGLU
SİNAN BOLAT
ABDÜLKADİR ÖMÜR
UĞURCAN ÇAKIR
CENGIZ ÖNDER
BERAT ÖZDEMIR
BERKAN KUTLU
ZEKI CELİK
ORKUN KÖKCÜ
MERT MÜLDÜR
OZAN TUFAN
CAĞLAR SÖYÜNCÜ
TAYLAN ANTALYALI
KAAN AYHAN
HAKAN CALHANOĞLU
MERİH DEMİRAL
KEREM AKTÜRKOĞLU
OZAN KABAK
BURAK YILMAZ
CANER ERKİN
HALİL DERVISOĞLU
RIDVAN YILMAZ
KENAN KARAMAN
SERDAR DURSUN
A Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosu açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.