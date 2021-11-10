Amatörde büyük kavga

Galatasaraylı Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında geçtiğimiz günlerde sahada yaşanan kavganın bir benzeri Denizli'de yaşandı. Süper Amatör Lig'de mücadele eden Değirmenönüspor'un iki futbolcusu, pas atmama tartışmasının ardından maçın ortasında tekme tokat kavga etti.

İKİSİNE DE KIRMIZI KART

Denizli Süper Amatör Lig A Grubu 4. haftasında Değirmenönüspor ile Buldan Bld arasında oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında Değirmenönüsporlu Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Berke Atalay arasında pas atmama yüzünden başlayan sözlü tartışma, bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Mehmet Berke, itişme sırasında yere düşen takım arkadaşı Doğukan'ı tekmeledi. Emniyet güçleri ve teknik heyetin müdahalesiyle güçlükle birbirinden uzaklaştırılan oyuncular, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı