Leo Messi’nin pozu gündem oldu

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Arjantinli yıldızın Eyfel Kulesi manzarası eşliğindeki özel bir fotoğrafını paylaştı.

Roccuzzo'nun Messi'li paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken Türkiye'de alay konusu oldu. Sosyal medyada kullanıcılar, yıldız futbolcuyu fotomontajla Türkiye'den başka manzaralara yerleştirdi.

Yapılan paylaşımlar kısa süre içinde büyük ilgi çekerken binlerce beğeni aldı. Birçok belediye ve kurumun katıldığı esprili paylaşımların ardından Messi ismi kısa sürede gündemin zirvesine oturdu.