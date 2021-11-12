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Haberler Spor Leo Messi’nin pozu gündem oldu

Leo Messi’nin pozu gündem oldu

Ünlü yıldızın Paris’teki Eyfel Kuleli pozuna Türkiye’den başka manzaralar yerleştirildi

Leo Messi’nin pozu gündem oldu

12.11.2021

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Arjantinli yıldızın Eyfel Kulesi manzarası eşliğindeki özel bir fotoğrafını paylaştı.

Roccuzzo'nun Messi'li paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken Türkiye'de alay konusu oldu. Sosyal medyada kullanıcılar, yıldız futbolcuyu fotomontajla Türkiye'den başka manzaralara yerleştirdi.

Yapılan paylaşımlar kısa süre içinde büyük ilgi çekerken binlerce beğeni aldı. Birçok belediye ve kurumun katıldığı esprili paylaşımların ardından Messi ismi kısa sürede gündemin zirvesine oturdu.

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