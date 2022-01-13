Menteşe Türdü 100. Yıl potada Muğla birincisi

MUĞLA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları nefes kesti. 4 takımın katıldığı final müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda oynadı. Ailelerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği final maçında Menteşe Türdü 100. Yıl Ortaokulu, Bodrum Özel Bahçeşehir Koleji Ortaokulu'nu 73-57'lik skorla mağlup ederen yıldızlarda Muğla şampiyonu olmayı başardı. Kupasını Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın elinden alan Menteşe Türdü 100. Yıl Ortaokulu, bölge şampiyonasında Muğla'yı temsil etme hakkı elde etti. Bodrum Özel TED Koleji Ortaokulu 2., Bodrum Özel Bahçeşehir Koleji Ortaokulu 3., Fethiye Özel Ata Koleji Ortaokulu 4. oldu. ■ ADEM ÜLKER

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