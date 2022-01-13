Tesadüfün böylesi

Yıl 2014... Bergama Gençlerbirliği ile Dikili Çandarlıgücü U14 Ligi'nde karşılaşıyordu. Maç Bergama'daydı. Rakip Çandarlıgücü'nün sahaya 9 kişiyle çıkacağını öğrenen Bergama Gençlerbirliği Antrenörü Behram Üstün, sporun ruhunda olan "dostluk, barış, kardeşlik ve centilmenlik" kavramını ön plana çıkarıyordu. Behram Üstün o dönem "Rakiple eşit şartlarda mücadele etmek gerekiyor" deyip 11 kişilik kadrosundan 2 oyuncuyu listeden sildi. Çandarlıgücü'nün özveriyle sahaya çıkması üzerine, Behram Üstün de onlara saygılı olmak için Fair-Play örneği göstererek esame listesinden iki oyuncunun üzerini çizdi.

RENKLER AYNI LİG FARKLI

Dikili Çandarlıgücü o dönemden sonra 1. Amatör Küme ile alt kategorilerde sıkıntı yaşamaya başladı. Futbolda aynı takımlar arasında bir daha tesadüf yaşanır mı bilinmezdi. Ancak 2014 yılında gösterilen Fair-Play örneği yine iki kulüp arasında tam 8 yıl sonra bir kez daha yaşandı, bu kez U16 liginde. Avni Yelkenbiçer U16 Ligi A Grubu'nda mücadele eden iki takım geçen pazar günü Çandarlı sahasında karşılaştı. Bu kez Çandarlıgücü Bergama Gençlerbirliği'ni konuk ediyordu.

Çandarlıgücü geride kalan 6 haftada maçlara 11 kişiyle çıkıyordu. Bergama Gençlerbirliği maçı öncesi futbolcu Atahan Akkaş, PCR testi yaptırdı. Fakat maç saatine kadar testin sonucu çıkmayınca antrenör Tolga Çakmak esame listesinden Akkaş'ın ismini sildi, yedek oyuncusu da bulunmayan Çandarlıgücü 10 kişiyle maça çıkmak zorunda kaldı. Bu durumu fark eden Bergama Gençlerbirliği yöneticisi Levent Bağcıvan, başkan Nural Üstün'ü telefonla aradı. Ömrünü Fair-Play'e adayan başkan Nural Üstün, "Sizde 10 kişi sahaya çıkın. Rakip 9 kişi kalırsa 9, 8 kişi kalırsa 8 kişi oynayın" dedi.

ÇANDARLIGÜCÜ İLK PUANINI ALDI

Bergama Gençlerbirliği de listeden Batı Eker'in ismini sildi. Her iki takım maçı 10'ar futbolcuyla tamamlarken, karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Grupta geride kalan 7 haftada sonuncu sırada olan Çandarlıgücü, Fair-Play örneğinin bir kez daha gösterildiği maçta ilk puanını aldı. Bergama Gençlerbirliği, Çandarlı'dan alkışlarla uğurlanırken, 2014 yılında yaşanan Fair-Play örneği "tesadüfün böylesi olur mu?" dedirtti.

FAİR-PLAY ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

BERGAMA Gençlerbirliği 2014 yılında yine Çandarlıgücü ile oynadığı ve Fair-Play örneği gösterdiği maçın ardından Türkiye'nin gündemine oturmuştu. O dönem Fair-Play ödülüne aday gösterilen bu davranış Olimpiyat Komitesi finaline kalsa da birinciliği elde edememişti. Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi bu davranışa sahip çıkıp Bergama Gençlerbirliği'ne İzmir'de yılın Fair- Play ödülünü vermişti.

BEHRAM ÜSTÜN: YAKIŞANI YAPTIK

BERGAMA Gençlerbirliği Teknik Direktörü Behram Üstün, Çandarlıgücü maçında kendilerine yakışanı yaptıklarını söyledi. Futbolun sadece bir oyun olduğunu belirten Üstün, "Önceliğimiz centilmenlik. Rakibimiz Çandarlıgücü maça 10 kişi çıkınca biz de 10 kişi çıktık. Onlardan bir fazla oynayıp 5-0 galip gelsek ne kazanırdık ki. Rakibimiz zor şartlarda maça çıkmış. Sonuçta karşılaşmaya da çıkmayabilirlerdi. Ben de kendilerini kutluyorum" dedi.

ŞERAFETTİN ÇIRACI