Üçüzler hedef büyüttü

Torbalı'da yaşayan Himmet-Ahu Çalık çiftinin üçüz çocukları Azra, Asya ve Ada, Türkiye'de bir spor kulübünde forma giyen tek üçüzler olma özelliği taşıyor. Üçüzler Torbalı 80. Yıl Okulu'nda eğitim hayatlarına devam ederken, Torbalı Belediyespor'un U-12 basketbol takımında forma giyiyor. Gösterdikleri performans ile takımın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan üçüzler aynı zamanda dönüşümlü olarak takım kaptanlığını da yapıyorlar. Takımda 1, 11 ve 21 numaraları terleten üçüz kardeşlerin hedefi ise milli takımda oynamak. Torbalı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün açmış olduğu kurslarda keşfedilen ve Torbalı Belediyespor'a katılan üçüzler, ayrılmayı düşünmüyorlar. Birbirlerine tıpa tıp benzeyerek özellikle müsabakalardaki rakiplerini şaşkına çeviren Azra, Asya ve Ada Çalık kardeşler, "Birlikte 4 yıldır basketbol oynuyoruz. Basketbolu çok seviyoruz. Üçümüzün hedefi milli takımda birlikte oynamak. Bunun için durmadan çalışacağız" dediler.

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