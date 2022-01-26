Manisa FK Ozegovic’e kavuşuyor

Spor Toto 1. Lig'de üst üste iki galibiyetle tekrar çıkışa geçen Manisa FK'da, Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmayan yeni transfer Ognjen Ozegovic'in lisansı bu hafta çıkıyor. Fransız orta saha oyuncusu Guevin Tormin'in Portekiz 2. Lig ekibi Mafra'ya kiralanmasının ardından siyah-beyazlı takımda yabancı kontenjanı açıldı. 1.5 yıllık sözleşme imzalanan forvet oyuncusunun Erzurum maçında oynaması bekleniyor.
GUEVİN TORMİN, PORTEKİZ'DE
Manisa FK, kulüp bulmasını istediği Fransız sağ kanat oyuncusu Guevin Tormin'i Portekiz'e kiralık gönderdi. Adı Keçiörengücü'yle anılan Tormin'in bu kulüpte forma giymek istemediği, kiralık olarak Portekiz 2. Ligi'nden CD Mafra takımıyla anlaştığı öğrenildi. Fransa 2. lig ekibi Chateauroux'tan gelen 25 yaşındaki orta saha, 2'si kupada, 5'i ligde 7 karşılaşmada 229 dakika şans buldu, 2 gol atmayı başardı. ■ CÜNEYT HASÇELİK
KEMAL RÜZGAR YOLCU
Manisa FK'da, hücum oyuncusu Kemal Rüzgar kendine takım arıyor. Hücum hattına Ozegovic'in alınmasının ardından kendisine takım bulması söylenen Kemal'in, görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. 27 yaşındaki forvet, bu sene 1'i kupada, 12'si ligde 13 karşılaşmada forma giydi.