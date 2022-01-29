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Haberler Spor Bodrum Erdem Çetinkaya ile anlaşma sağladı

Bodrum Erdem Çetinkaya ile anlaşma sağladı

29.1.2022

Bodrum Erdem Çetinkaya ile anlaşma sağladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan Play-Off hattındaki Bodrumspor, Ankaraspor'dan 20 yaşındaki genç golcü Erdem Çetinkaya ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Ankara ekibinin altyapısında yetişen genç futbolcu bu sezon oynadığı 17 karşılaşmada 4 gol attı. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yapılan takviyelerle takımın daha da güçlendiğini söyledi. Sakaryaspor ile yarın evlerinde çok zor bir maç oynayacaklarını belirten Taşdemir, "Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibimize 1-0 yenilmiştik. Hem rövanşı almaya çalışacağız, hem de çıkışımızı sürdürerek Play-Off hattındaki yerimizi sağlamlaştıracağız" diye konuştu.