Bodrum Erdem Çetinkaya ile anlaşma sağladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan Play-Off hattındaki Bodrumspor, Ankaraspor'dan 20 yaşındaki genç golcü Erdem Çetinkaya ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Ankara ekibinin altyapısında yetişen genç futbolcu bu sezon oynadığı 17 karşılaşmada 4 gol attı. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yapılan takviyelerle takımın daha da güçlendiğini söyledi. Sakaryaspor ile yarın evlerinde çok zor bir maç oynayacaklarını belirten Taşdemir, "Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibimize 1-0 yenilmiştik. Hem rövanşı almaya çalışacağız, hem de çıkışımızı sürdürerek Play-Off hattındaki yerimizi sağlamlaştıracağız" diye konuştu.