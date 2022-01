İrfan Can’ın eşi isyan etti

SON haftalarda performansıyla taraftarın tepkisini çeken İrfan Can Kahveci'ye eleştiriler gelmeye devam ederken yıldız futbolcunun eşi Gözde Kahveci, paylaşımına gelen çarpıcı bir yoruma sessiz kalamadı. Gözde Kahveci, paylaşıma gelen, "1 maç top oynayıp 15 maç yatan kocan gibi yorum yok yazsaydın sen de. Çok havalısınız ya. Some sonradan görme problems." yorumuna, "Öf baydınız artık ya! Hadi git ağlayarak günlüğüne yaz." cevabını verdi. Fenerbahçe'nin transferinde Galatasaray'la karşı karşıya geldiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 30 maçta 2 gol ve 7 asist yaptı.