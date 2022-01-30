Fethiyespor İçel’e çarpıldı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Esenler Erok'a yenilen Fethiyespor, bu kez evinde İçel İdmanyurdu'na da 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. 22'de Aslan'ın soldan ortaladığı top Fethiyespor savunmasından sekti, Muhammed Raşit'in önüne düştü. Muhammed topu düzeltip sol ayağının içiyle sert vurdu, kaleci Enes'in uzanmasına rağmen top filelerle kucaklaştı: 0-1.

ALİ HAN DENGEYİ SAĞLADI

45+3. dakikada Nurettin Çakır kazanılan faul atışını bekletmeden kullandı, topla buluşan Ali Han sağ çaprazdan çok sert vurdu, skora denge geldi: 1-1. Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarının 79. dakikasında İçel İdmanyurdu, tekrar üstünlüğü yakaladı. Bu dakikada konuk takım atağında savunmada Erdinç'in ıskaladığı topla buluşan Furkan yerden bir vuruşla topu kalecinin altından filelere gönderdi: 1-2. Fethiyespor karşılaşmayı 2-1 kaybetti.