NBA’de Cedi Osman rüzgarı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 93-90 kazandıkları New Orleans Pelicans maçında 12 asistle kariyer rekorunu kırdı. Darius Garland'ın yokluğunda maça oyun kurucu olarak başlayan Cedi Osman, yüzde 18,8 saha içi isabetiyle 7 sayıda kalsa da 12 asistle kariyerinin en iyi istatistiğine ulaştı. Cavaliers ise bu galibiyetle son 10 maçında 8. galibiyetini almış oldu. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, H.Rockets deplasmanından 122-108 galip ayrıldı.

FURKAN FORMA GİYEMEDİ

Peş peşe 6. maçını kazanan Warriors'ın yıldız ismi Stephen Curry, 21'i son çeyrekte 40 sayı atmasının yanı sıra 9 asist ve 5 ribaund üretti. Doğu Konferansı'nın önemli takımlarından Philadelphia 76'ers ile Batı Konferansı'nın formda ekibi Memphis Grizzlies arasındaki mücadele, çekişmeye sahne oldu. All-Star pivotu Joel Embiid'in yanı sıra Furkan Korkmaz'dan da yoksun sahaya çıkan 76'ers, 111-111'lik skorla uzatmaya giden maçı 122-119 kazandı.