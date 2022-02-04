Stat savaş alanına döndü

MUĞLA Süper Amatör Lig'de Ortaca Belediyespor ile Seydikemer Belediyespor arasında oynanan Play-Off sıralama maçının ardından futbolcular ve taraftarlar arasında kavga çıktı. Fethiye Beşkaza Futbol Sahası'nda oynanan maçta Ortaca'nın 90. dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 sona erdi. Golün ardından Seydikemerli taraftarlar pozisyonun penaltı olmadığını ileri sürerek hakeme tepki gösterdi. Futbolcular sahadan çıktığı sırada iki rakip oyuncuları arasında yaşanan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki futbolcu birbirine yumruk attı. Çevredeki taraftarlar ile diğer futbolcuların da karıştığı kavga jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. ■ MURAT YALÇIN

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