Kayakla atlamada Arda elendi

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlamada birinci turda elendi. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda normal tepe dalında birinci tur müsabakasında yarışan Fatih Arda, 99 metrelik atlayışıyla 115.0 puan topladı ve 36. sırayı aldı. İlk 30'a giremeyen 24 yaşındaki genç sporcu, final turunda yarışmaya hak kazanamadı. Kısa kulvar buz pateninde Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olan Furkan Akar ise bugün çeyrek finalde yarışacak.