Büyük iş birliği

Bisiklet dünyasındaki dev anlaşmalara dün bir yenisi daha eklendi ve Türkiye'nin köklü bisiklet üreticilerinden Accell Group'un Carraro markası ile Japon bisiklet parça üreticisi Shimano, Sakarya BB Pro Cycling Team'e bisiklet ve parça tedarikçisi oldu. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Türkiye'nin en büyük bisiklet ihracatçısı olan Accell Bisiklet Fabrikası'ndaki imza törenine Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da katıldı.

Üç yıllık sponsorluk anlaşmasına imza atan Sakarya BB Pro Cycling Team yeni bisiklet ve ekipmanlarıyla ilk olarak Tour of Antalya'da yarışacak. Törene Manisa Yunusemre İlçesi Kaymakamı Atilla Kantay, Accell Bisiklet Genel Müdürü Anıl Şakrak, Shimano Türkiye Genel Müdürü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Bisiklet Federasyonu Yön. Krl. üyesi Dr. Kenan Güler, Accell Genel Müdür Yardımcısı Selim Ataz'ın yanı sıra, Sakarya BB Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Sakarya BB Pro Cycling Team Menajeri Aziz Sırnaç ve Sakarya BB Pro Cycling Team sporcuları yer aldı.

HEDEF MADALYA

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu gelecek hedeflerinden bahsederek, "2004'te geldiğimiz zaman toparlamayla ilgili gelmiştik. Şimdi ilk olimpiyatlarda madalya hedefiyle yola çıktık" diye konuştu.

FABRİKA TANITILDI

ACCELL Bisiklet fabrikasında düzenlenen imza töreninde Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç ve Spor Müdürü Halil Fincan da yer alırken Accell Bisiklet Genel Müdürü Anıl Şakrak, federasyon temsilcilerine ve medya mensuplarına fabrikayı gezdirdi

ANLAŞMA HACMİ 2 MİLYON TL'Yİ AŞIYOR

Üç yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında, Dura-Ace ve Ultegra'lı özel boya tasarımlı Carraro Fire bisikletler, Vittoria lastikler, S-Phyre ayakkabılar, Lazer kasklar ve yine Dura-Ace jantlar kıta statüsündeki takımın hizmetine sunuldu. Anlaşma hacmi 2 milyon TL'yi aşıyor.

■ CÜNEYT HASÇELİK