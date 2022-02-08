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Haberler Spor Fenerbahçe'ye bir darbe daha

Fenerbahçe'ye bir darbe daha

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilerek elendi.

AA

08.02.2022, 22:34 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022, 22:38

Fenerbahçe’ye bir darbe daha

STAT: Ülker

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

FENERBAHÇE: Berke Özer, Nazım Sangare (Dk. 66 Rossi), Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Ozan Tufan (Dk. 49 Pelkas), Crespo, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 66 Serdar Dursun), Berisha

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Attamah), İbrahim Akdağ (Dk. 85 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 46 Hosseini), Emrah Başsan, Bertolacci (Dk. 73 Kemen), Mustafa Pektemek (Dk. 46 Cardoso)

GOL: Dk. 90+4 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk. 45+3 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 74 Bilal Bayazit, Dk. 75 Kemen (Yukatel Kayserispor), Dk. 84 Min-jae (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

72. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın uzaktan sert vuruşunda yan kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.

90+4. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramazan Civelek'in şutunda, barajda Berisha'ya çarpan top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan konuk ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.