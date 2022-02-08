Pekin’de dün

ÇİN'İN başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar, final B serisini ikinci bitirerek olimpiyatlarda 6. oldu. Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, üç sporcunun yer aldığı final B serisini 1.36.052'lik dereceyle yarışı önce 7. bitirdi. Ancak 1000m Final A'da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu'nun sarı kart görmesiyle 6. sıraya yükseldi. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.

ÇARIKCIOĞLU 48. OLDU

ÖZLEM Çarıkcıoğlu, Alp disiplini büyük slalomda 48. oldu. İlk inişini 1.15.98, ikinci inişini 1.14.75'lik dereceyle tamamladı. 28 yaşındaki milli sporcu, toplamda 2.30.73'lük derecesiyle 48. sırada yer aldı. Kadınlar büyük slalomda altın madalyayı İsveçli Sara Hector (1.55.69) kazandı. Gümüş madalya İtalyan Brignone'nin (1.55.97) olurken, bronz madalyayı İsviçreli Lara Gut-Behrami (1.56.41) aldı. Çarıkcıoğlu, Türkiye'yi 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda da aynı branşta temsil etmiş, müsabakalarda 57. olmuştu. Özlem, yarın kadınlar slalom müsabakasında yarışacak.

FATİH'TEN DUYGUSAL VEDA

KAYAKLA atlama sporcusu Erzurumlu Fatih Arda İpcioğlu, Çin'de düzenlenen Pekin Kış Olimpiyatları'nda normal tepe 1. turunda final bileti alamayınca duygu dolu anlar yaşadı. Paylaştığı videoda kendisini destekleyen herkese teşekkür eden İpcioğlu, 11 Şubat'ta büyük tepe elemelerinde mücadele edecek. Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, "Bizi desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Buralara gelmek kolay olmadı. Olimpiyatlarda atlayış gerçekleştirdik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz burada, güzel bir atlayıştı. Kendim ve ülkem adına gururluyum ve mutluyum" dedi.