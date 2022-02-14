Göztepe deplasmanda kayıp

Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Murat Tuğberk Curbay
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Riberio (Dk. 88 Saint-Louis), Onur Ergün, El Kaabi, Bezia (Dk. 83 Boudjemaa), Kahraba (Dk. 61 Lobjanidze), Diouf
GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat, Murat Baluli ( Dk. 76 Kerim Alıcı), Atakan Rıdvan Çankaya, Wilker, Kahraman Demirtaş, Moubandje (Dk. Berkan Emir), Aytaç Kara (Dk. 76 Tannane), Soner Aydoğdu, Tijanic (Dk.46 Yalçın Kayan), Halil Akbunar, Di Santo (Dk. 89 Ege Özkayımoğlu)
GOLLER: Dk. 36 Diouf, Dk. 45 El Kaabi (Atakaş Hatayspor) Dk. 59 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 38 Moubandje, Dk. 73 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 78 Di Santo (Göztepe) Dk. 43 Benzia, Dk. 64 Adekugbe, Dk. 75 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 88 Sackey, Dk.90+3 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)
52. dakikada Benzia'nin ara pasında savunma ile kaleci İrfan Can Eğribayat arasındaki yaşanan anlaşmazlık sonrası topu önünde bulan Diouf, bomboş pozisyonda topu kontrol edemeyince top direğin dibinde auta çıktı.
57. dakikada sol kanattan Riberio'nun savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan El Kaabi'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, gole izin vermedi.
59. dakika konuk ekip farkı 1'e indirdi. Hatayspor savunmasının arkasına atılan topta kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Halil Akbunar'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.
80. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Benzia'nın sert şutu direğin üstünden auta çıktı.
81. dakikada ceza sahası sol çaprazından Di Santo'nun vuruşunda top üst direkten geri döndü.
82. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında Diouf'un pasında topla buluşan Lobjanidze'nin ceza sahası dışından çektiği şutu direğin üstünden auta gitti.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.