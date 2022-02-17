Balıkesirspor Başkent’te teslim

Spor Toto 1. Lig'de son sırada yer alan Balıkesir, Ankara deplasmanında Keçiörengücü'ne direnemedi: 3-1. 5. dakikada ceza alanına hareketlenen Olawoyin'in vuruşunu kaleci Atilla kornere attı. 8. dakikada Keçiörengücü atağında Ackah'ın uzun pasında Ogün sağdan ortaladı Hamza plaseledi: 1-0. 47. dakikada Hamza'nın pasına ceza alanında Ali Yavuz sert vurdu: 2-0. 84'te Birol harika çalımlarla getirdi, Peter Ambrose dokundu: 2-1. 90+3. dakikada Olawoyin soldan hareketlendi altıpasa çıkardı Birol'un ters vuruşu kendi ağlarına gitti, Keçiörengücü kazandı: 3-1.