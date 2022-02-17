  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Balıkesirspor Başkent’te teslim

Balıkesirspor Başkent’te teslim

17.2.2022

Balıkesirspor Başkent’te teslim
Spor Toto 1. Lig'de son sırada yer alan Balıkesir, Ankara deplasmanında Keçiörengücü'ne direnemedi: 3-1. 5. dakikada ceza alanına hareketlenen Olawoyin'in vuruşunu kaleci Atilla kornere attı. 8. dakikada Keçiörengücü atağında Ackah'ın uzun pasında Ogün sağdan ortaladı Hamza plaseledi: 1-0. 47. dakikada Hamza'nın pasına ceza alanında Ali Yavuz sert vurdu: 2-0. 84'te Birol harika çalımlarla getirdi, Peter Ambrose dokundu: 2-1. 90+3. dakikada Olawoyin soldan hareketlendi altıpasa çıkardı Birol'un ters vuruşu kendi ağlarına gitti, Keçiörengücü kazandı: 3-1.