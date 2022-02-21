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Haberler Spor Kış Olimpiyatları’na Norveç damgası

Kış Olimpiyatları’na Norveç damgası

21.2.2022

Kış Olimpiyatları’na Norveç damgası

ÇİN'İN başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlar dün sona erdi. Olimpiyatların 16. ve son gününde, Alp disiplini karışık paralel takımlar finalinde Avusturya, Bobsled erkekler dörtlü finalinde Alman Francesco Friedrich, altın madalyaya ulaştı. Kayaklı koşu kadınlar 30 kilometre serbest stilde Therese Johaug, 3. altın madalyasına imza attı. Körling kadınlar altın madalya mücadelesinde birincilik Büyük Biritanya'nın oldu. Buz hokeyi erkekler final maçında da Finlandiya altın madalyaya uzandı. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın en başarılı ülkesi ise 16 altın, 8 gümüş, 13 bronz madalyayla Norveç oldu. Kış olimpiyatları tarihinde en çok altın madalya kazanan ülke rekorunu bu oyunlarda kıran Norveç, oyunlarda tüm zamanların en çok madalyalı ülkesi konumunu sürdürdü.