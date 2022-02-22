Manisa Sağırspor Süper Lig’e çıktı

MANİSA Sağırspor Futbol Takımı, Denizli'de yapılan İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e terfi müsabakalarında şampiyon olarak adını tarihinde ilk kez Süper Lig'e yazdırmayı başardı. 1978 yılında kurulan siyah-beyazlılar, tarihi bir başarıya imza atarak, Manisa'ya gurur yaşattı. Manisa Sağırspor, mücadele ettiği Türkiye İşitme Engelliler Futbol Birinci Ligi grup finallerinde Muğla Ortaca takımını 3-0, İzmir İşitme Engelliler takımını 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye İşitme Engelliler Süper Ligi'ne adını yazdırdı. Kulüp başkanı Bilal Cansu, sahada mücadele eden tüm takımı tebrik ederek, Süper Lig sevinci yaşadıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.