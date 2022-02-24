Milli Takım İzmir’de kayıp

TÜRKİYE A Milli Kadın Futbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri H Grubu 6. maçında İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda Sırbistan'a 5-2 mağlup oldu. 8. dakikada Damnjanovic'in sağ kanattan iki kişiyi çalımlayıp altı pasa çıkardığı topa Filipovic vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1. 12'de savunma arkasına atılan topa hareketlenen Damnjanovic kaleci Selda'yı mağlup etti: 0-2. 37'de Cankovic'in kullandığı kornerde Damjanovic'in kafası ağlarla buluştu: 0-3.

42'de savunma arkasına atılan topa hareketlenen Yağmur topu filelere gönderdi: 1-3. 56'da top Ilic'in eline çarptı, hakem penaltı dedi. 58'de Ebru topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 2-3. 65'te Cankovic sağ çaprazdan uzak köşeye harika bir aşırtma ile takımının 4. golüne imza attı: 2-4. 72'de ceza alanı içinde boş kalan Filipovic farkı 3'e çıkardı: 2-5. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

836 GÜN SONRA

Kadın A Milli Futbol Takımımız 836 gün sonra ilk kez İzmir'de mücadele etti. Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı İzmir'de son olarak 8 Kasım 2019'da Bornova Stadı'nda Hollanda, 11 Kasım 2019'da ise Menemen İlçe Stadı'nda Ukrayna ile karşılaşmıştı. Milli Takımımızın Sırbistan'ı ağırladığı karşılaşmada Gürsel Aksel Stadı ise ilk kez bir milli maça ev sahipliği yaptı

KARŞILAŞMAYA İLGİ YOKTU

İZMİR'DE oynanan karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi. Altay, Altınordu, Bucaspor, Göztepe, Karşıyaka ve Menemenspor'un sosyal medya hesaplarından İzmirlileri maça davet eden paylaşımları etkili olmadı. Kadın A Milli Futbol Takımımız, neredeyse boş tribünlere oynadı.