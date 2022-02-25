F1‘de Türkiye merakı

2022 Formula 1 sezonuna çok az bir süre kalmışken, dün kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı. Ukrayna-Rusya krizi sebebiyle dün Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü. Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer almadığı ifade edilen Türkiye Grand Prix'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları gündeme geldi.

Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklaması bulunmazken konunun bir hata olduğunu ileri sürenler de var. Türkiye, hem 2020 hem de 2021 yıllarında Formula 1 takviminde yer almıştı. Bu yılki 23 yarışlık takvimde ise Türkiye'ye yer verilmemişti. Bilindiği üzere Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda geçen sezonun 22. ve son yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılmış Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon olmuştu.