Heyecan dorukta

TFF İkinci Lig ve Üçüncü Lig'de 3 İzmir takımı bugün çok kritik karşılaşmalar oynayacak. İkinci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan ve geçen maçta Eskişehirspor'u evinde 3-1 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, Teco Karacabey Belediyespor deplasmanında ter dökecek.

Karacabey M.Fehmi Gerçekler Stadı'ndaki maçı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. 3. Lig 3. Grup'ta son 9 maçta yalnız sonuncu Karabükspor'u yenince düşme hattıyla aynı puanda kalan Karşıyaka, alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gümüşhanespor'u Bornova Doğanlar Stadı'nda ağırlayacak. Karşılaşmada hakem Sait Tuzcu düdük çalacak. Karşıyaka'da Fatih Ergen, Kerem ve Aykut'un sakatlıkları devam ediyor. Stoper Cenk'in de ayak baş parmağındaki sakatlık nedeniyle tedavisi sürüyor.

BERGAMA ÇIKIŞ PEŞİNDE

3. Lig 1. Grup'ta hafta içinde erteleme maçında Hendekspor'u yenerek kümede kalma yolunda önemli bir galibiyete imza atan Bergama Belediyespor, Fatsa Belediyespor önüne galibiyet serisini sürdürmek için çıkıyor. İzmir Atatürk Stadı'ndaki müsabakayı hakem Okan Kayataş yönetecek. Üç karşılaşma da saat 13.00'te başlayacak.