12 Dev Adam yine kayıp

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a 76-67 mağlup oldu. Bu sonuçla milliler gruptaki 3'üncü mağlubiyetini alırken, Yunanistan ise 3'üncü galibiyetini elde etti. Yüksek tempoda oynanan ilk periyotta Metecan Birsen ve Agravanis kaydettikleri 8'er sayıyla takımlarını taşırken, periyodu Yunanistan 17-15 önde kapattı. İkinci periyoda iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, rakibini iyi savunarak öne geçmeyi başarırken, periyodun ikinci bölümünde vites yükselten Yunanistan, soyunma odasına 36-33 önde gitti.

Üçüncü periyotta Yunanistan hücumda ve savunmada performansını yükseltirken, Papagiannis'in etkili pota altı oyunu ve Sloukas'ın da devreye girmesiyle deplasman ekibi son periyoda 16 sayı farkla önde girdi: 46-62. Karşılaşmanın son periyoduna muhteşem bir başlangıç yapan A Milli Takım, 14-0'lık seriyle maçın bitimine 5 dakika 30 saniye kala farkı 2'ye indirdi: 60-62. Maçın kalan bölümünde Yunanistan'ın hücumda ve savunmada toparlanmasıyla skorda öne geçemeyen milliler, parkeden 76-67'lik mağlubiyetle ayrıldı.

MİLLİ TAKIM'A MÜTHİŞ DESTEK

A Milli Basketbol Takımımızı kritik Yunanistan müsabakasında taraftarları yalnız bırakmadı. Sinan Erdem Salonu'na akın eden basketbolseverler, ay-yıldızlılara müthiş bir destek verdi. Türkiye Basketbol Fedarasyonu'nun dağıttığı bayraklarla görsel bir şölen sunan seyirciler tezahüratlarıyla milillere güç verdi. Seyirciler maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

KASAPOGLU MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Yunanistan karşılaşmasını tribünden takip etti. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF CEO'su Ömer Onan da karşılaşmayı tribünde takip eden isimler arasında yer aldı.