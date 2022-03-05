Clarence Seedorf Müslüman oldu

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, yaptığı açıklamada Müslüman olduğunu söyledi. Efsane futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda ismini ise değiştirmeyeceğini belirtti. Clarence Seedorf paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Müslüman ailesine katılmamı kutlayan tüm güzel mesajlara teşekkür ederim. Dünyadaki tüm kardeşlerime, özellikle de bana İslam'ın anlamını daha derinlemesine öğreten Sophia'ma katılmaktan dolayı çok mutluyum ve memnunum. Adımı değiştirmedim ve ailem tarafından verilen adımı taşımaya devam edeceğim! Dünyadaki herkese sevgilerimi gönderiyorum."

ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

Seedorf, Hollanda Milli Takımı ile de 87 maçta görev aldı. Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev almıştı.